Πάτρα: Στο τραπέζι οι εθισμοί των εφήβων – Κάπνισμα, ουσίες και εξάρτηση από την οθόνη, εκδήλωση της Κοινο_Τοπίας

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ενημερωτική εσπερίδα με θέμα τους εθισμούς στην εφηβική ηλικία διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία, στο πλαίσιο των δράσεών της για την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 8 το βράδυ, στον πολυχώρο της οργάνωσης, στην οδό Καραϊσκάκη 153, στο ισόγειο, μεταξύ Πατρέως και Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα. Θέμα της συζήτησης θα είναι οι εξαρτήσεις των εφήβων, με έμφαση στο κάπνισμα, τις ουσίες και τον τεχνοεθισμό.

Εισηγητές θα είναι ο Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, οικονομολόγος και υπεύθυνος Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η Αγγελική Κωστοπούλου, ψυχολόγος MSc.

Η θεματική της εσπερίδας προσεγγίζει συνολικά το φαινόμενο των εθισμών στην εφηβεία, εστιάζοντας όχι μόνο στις ουσίες και το αλκοόλ, αλλά και σε συμπεριφορές που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια, το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για ένα πεδίο που αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των νέων και με ζητήματα ψυχικής υγείας, κοινωνικής συμπεριφοράς και πρόληψης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εξεταστούν οι κοινωνικές, ψυχολογικές και βιολογικές αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν έναν έφηβο σε εξαρτητικές συμπεριφορές, ενώ θα τεθεί στο τραπέζι και η σύνδεση των εθισμών με την εφηβική παραβατικότητα, ένα φαινόμενο που προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερο προβληματισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο γεγονός ότι η εφηβεία αποτελεί μια κομβική περίοδο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εξαρτήσεις, είτε αφορούν ουσίες είτε την αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας, μπορούν να επηρεάσουν σε βάθος τη σωματική και ψυχική υγεία των νέων, αλλά και να οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση ή σε αποκλίνουσες συμπεριφορές.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό ζήτημα, να ενημερώσει γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς για τους κινδύνους που ελλοχεύουν, αλλά και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο ουσιαστικής συζήτησης για την πρόληψη και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, ωστόσο λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων απαιτείται κράτηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία της οργάνωσης στο 2610 622250, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και Πέμπτη και Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 το βράδυ. Τις υπόλοιπες ώρες μπορούν να καλούν στο 2610 277171 ή να στέλνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@koinotopia.gr

. Η σειρά προτεραιότητας θα τηρηθεί αυστηρά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



