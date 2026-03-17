Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»

Με έντονο ενδιαφέρον και ουσιαστική συμμετοχή του κοινού πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η διημερίδα για τα «κόκκινα» δάνεια, με τον Θεόδωρο Μητράκο να φωτίζει τις νέες συνθήκες στη χρηματοδότηση, τη διαχείριση οφειλών και τον ρόλο του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.

Ο Θεόδωρος Μητράκος, δίπλα στον Λούκα Κατσέλη, κατά την προχθεσινή ημερίδα στον Εμπορικό Σύλλογο
17 Μαρ. 2026 14:00
Pelop News

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στις αίθουσες του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας η διημερίδα «Κόκκινα Δάνεια 2026–Λύσεις, Ρυθμίσεις & Νέα Αρχή»,που διοργάνωσε το περιοδικό «Πατρινόραμα».

Ο Θεόδωρος Μητράκος,πρώην υποδιοικητής Τράπεζας της Ελλάδας, μίλησε με θέμα «Τράπεζα της Ελλάδος & Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: Η Νέα Ψηφιακή Διαφάνεια στις Οφειλές».Η ομιλία του συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον και προκάλεσε διαδοχικές ερωτήσεις του κοινού.

Οπως σημείωσε, το υπόλοιπο των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα είναι περίπου στο ½ του προ κρίσης επιπέδου, καθώς βρέθηκε εκτός ισολογισμών των τραπεζών το μεγαλύτερο μέρος από τα 107 δις «κόκκινα» δάνεια. Μόλις 5,8 δις ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια στους ισολογισμούς των τραπεζών (3,6% 2025 Η1). Ενώ περίπου 1 στις 5 αγοραπωλησίες κατοικίας έχουν γίνει με τραπεζικό δανεισμό.

Ακολούθως ο κ.Μητράκος προέβη, επιγραμματικά, στις ακόλουθες διαπιστώσεις και συμπεράσματα:

⦁ Αξιόλογος είναι ο ρυθμός αύξησης των δανείων προς επιχειρήσεις. Μόλις πρόσφατα θετικός ο ρυθμός για τα στεγαστικά (συμβολή «Σπίτι μου» Ι & ΙΙ).

⦁ Υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Tο πρόβλημα δεν έρχεται μόνο από την προσφορά αλλά και από τη ζήτηση (τιμές ακινήτων/εισόδημα,επισφάλεια εργασίας,affordability).

⦁ Υψηλός είναι ο βαθμός συγκέντρωσης της χρηματοδότησης προς λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Ανάγκη διεύρυνσης της πελατειακής τους βάσης.

⦁ Μόνο 1 στις 5 αγοραπωλησίες κατοικίας γίνεται με τραπεζικό δανεισμό. Μόλις 25,7 δις ευρώ το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων με σημαντική την ίδια συμμετοχή για την αγορά κατοικίας (Loan to Value 60%-65%).

⦁ 79,4 δις είναι η αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι Servicers (ΕΔΑΑΠ),εκ των οποίων 25,3 δις στεγαστικά.

⦁ Η εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών καταλυτικός παράγοντας για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

⦁ Σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΔΤ 23/01/2026) της Τράπεζας της Ελλάδος και δίνει στους πολίτες την ευκαιρία να έχουν την πλήρη εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης.

Αναφερόμενος διεξοδικά στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ), σημείωσε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που συλλέγει και αποθηκεύει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών,τα είδη των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από Χρηματοδοτικά Ιδρύματα. Τα οποία έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, καθώς και από υποκαταστήματα αλλοδαπών Πιστωτικών ή Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ