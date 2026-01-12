Πάτρα: Στον Ανακριτή δύο για την ανθρωποκτονία Μπασιλάρη

Στον ανακριτή Πατρών, προκειμένου να απολογηθούν, θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο τελευταίοι που παραδόθηκαν στην Αστυνομία και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία και κατά συρροήν, για τον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη, στο νυχτερινό μπαρ «Αβαντάζ», τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Οι δύο άνδρες ισχυρίζονται ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον άτυχο Ρομά, κάνοντας λόγο για κακιά στιγμή, ενώ θεωρούν ότι τα χτυπήματα που του κατάφεραν δεν ήταν αυτά που προκάλεσαν τον θάνατό του.

Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ένας 26χρονος, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ολα δείχνουν ότι ο Κωνσταντίνος Μπασιλάρης βρέθηκε στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι Αρχές δείχνει ότι ο νεαρός άνδρας δεν γνώριζε καν τα άτομα της παρέας με την οποία τσακώθηκαν οι δικοί του άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την είσοδο της παρέας οι Ρομά χαιρετούν εγκάρδια μέλη της άλλης παρέας. Ομως, ο Κωνσταντίνος εμφανίζεται στο βίντεο να κάθεται πιο πίσω, διατηρώντας ελάχιστη κοινωνική επαφή με την άλλη παρέα, το οποίο καταδεικνύει ότι δεν ξέρει κάποιο άτομο από αυτούς που στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Μάλιστα και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής κρατάει ως επί το πλείστον αμυντική στάση, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τον χώρο και να αποφύγει τα χτυπήματα σε βάρος του. Οσο όμως ο ίδιος προσπαθούσε να ξεφύγει, τόσο οι διώκτες του τον χτυπούσαν με μεγαλύτερη μανία, ακόμα και με σκαμπό. Τα χτυπήματα που δέχεται είναι σε όλο τον κορμό του σώματός του και στο κεφάλι του, με τους δράστες να στοχεύουν ζωτικά σημεία του. Ο ίδιος κατάφερε να ρίξει μόλις μία γροθιά και να κρατήσει ένα σκαμπό για να προστατεύσει τον εαυτό του. Προσπαθεί να φτάσει στο μπροστινό τμήμα του μαγαζιού, όπου βρίσκεται η έξοδος. Παρά τα χτυπήματα καταφέρνει να φτάσει κοντά. Εκεί, τον βρίσκει ο 26χρονος, ο οποίος, παρά την εμφανή έκκληση του θανόντος να τον αφήσει, δείχνοντάς του χαρακτηριστικά ότι δεν αποτελεί απειλή για αυτόν, τον γρονθοκοπεί άγρια πέντε φορές στο κεφάλι του. Πέφτει στο κέντρο του καταστήματος και εν μέσω χτυπημάτων προσπαθεί και πάλι να φτάσει στην έξοδο. Τότε, ο 22χρονος που απολογείται σήμερα, με κλωτσιά τον κάνει να χάσει την ισορροπία του και πέφτει στο πάτωμα. Ο 31χρονος που επίσης απολογείται σήμερα, τον κλωτσάει τρεις φορές στο κεφάλι, ενώ ταυτόχρονα ο 22χρονος τον χτυπά με σκαμπό στο σώμα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δέχεται τα τελειωτικά χτυπήματα στο κεφάλι από τον 26χρονο που έχει προφυλακιστεί.

Η παρέα των νεαρών που σχετίζονται με τη νύχτα ισχυρίζονται ότι ο καβγάς ξέφυγε, όταν ένα άτομο από την παρέα του θανόντος τους τραυμάτισε με μαχαίρι. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από το οπτικό υλικό όπου έχει καταγραφεί ο καβγάς. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μετά το φονικό ένας άνδρας από την παρέα του άτυχου Κωνσταντίνου, βγαίνοντας έξω από το μπαρ, πήγε στο διπλανό κατάστημα εστίασης, όπου απείλησε θαμώνες με μαχαίρι, κάτι που έχει καταγραφεί και από τις κάμερες του εν λόγω καταστήματος.

