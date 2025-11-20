Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος για βιασμό 12χρονης – Τι λέει ο δικηγόρος του στην «Π»

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονης στην Πάτρα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χθες στο σπίτι του, σε περιοχή της Αχαΐας, έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε από την ανακρίτρια Πατρών και διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν τέλεσε τις πράξεις που του αποδίδονται. Παράλληλα, φέρεται να έχει δηλώσει στους αστυνομικούς ότι είχε ενημερώσει για το πού βρίσκεται και ότι ήταν διαθέσιμος για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στο πλαίσιο της έρευνας που είχε ήδη ξεκινήσει.

«Διερευνάται μια υπόθεση βάσει των άρθρων 336 (βιασμός) και 339 (ασελγής πράξη με πρόσωπο νεότερο από 15 ετών) του Ποινικού Κώδικα. Η άποψή μου είναι ότι στην περίπτωση αυτή ισχύει το άρθρο 337 του ΠΚ (προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας). Πιστεύω όμως ότι στο τέλος θα έχουμε παράβαση των άρθρων 224, 229 και 230», δήλωσε με νόημα στην «Π» ο δικηγόρος του 16χρονου, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, καθώς τα τελευταία άρθρα αφορούν ψευδή κατάθεση, καταμήνυση και καταγγελία. Ο ίδιος επεσήμανε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι το σύνολο των στοιχείων θα αξιολογηθούν από τον εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, συνοδευόμενη από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά την εξέταση της 12χρονης. Παράλληλα, έχει συγκεντρωθεί υλικό από τις καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις που αφορούν ανήλικους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο παιδιά είχαν επικοινωνήσει μέσω κοινωνικών δικτύων και είχαν δώσει ραντεβού σε περιοχή της νότιας Πάτρας. Από την έρευνα της καταγγελίας, ο 16χρονος φέρεται να μετέβη με την ανήλικη σε σχολικό συγκρότημα όπου την οδήγησε σε απόμερο μέρος του προαύλιου όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, έλαβαν χώρα οι πράξεις που κατήγγειλε η μητέρα της 12χρονης.

Οι αστυνομικές αρχές έλαβαν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, συνέλεξαν τα διαθέσιμα στοιχεία και απέστειλαν το σύνολο του φακέλου στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος προχώρησε στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης. Παράλληλα, από τους αστυνομικούς σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

