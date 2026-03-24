Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821

Μήνυμα Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομος: «Να κρατήσετε στην καρδιά σας τον ηρωισμό των προγόνων μας»

Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821
24 Μαρ. 2026 14:42
Με έντονο πατριωτικό συναίσθημα και ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η εορταστική εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, αφιερωμένη στους ήρωες της Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν ένα πλούσιο πρόγραμμα με ποιήματα, δρώμενα, ύμνους και τραγούδια, τιμώντας τους αγωνιστές της ελευθερίας και συγκινώντας το κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση.

Πριν από την έναρξη της γιορτής, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος Πατρών μίλησε στους μαθητές για τα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης, εστιάζοντας στις εμβληματικές μορφές του Παλαιών Πατρών Γερμανός και του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καθώς και σε άλλους ήρωες που αγωνίστηκαν «για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Έξοδος του Μεσολογγίου, υπογραμμίζοντας τη βαθιά σημασία της για την πορεία του Έθνους, επισημαίνοντας μάλιστα ότι φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη μεγάλη θυσία των Εξοδιτών.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους μαθητές για τα έντονα ορθόδοξα και πατριωτικά τους αισθήματα, ενώ ευχαρίστησε τον διευθυντή του σχολείου Βασίλειο Μπούτσικα, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τη συμβολή τους.

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα προς τη νέα γενιά, λέγοντας: «Παιδιά μου, κρατήστε στην καρδιά σας τον ηρωισμό των προγόνων μας και μιμηθείτε τους», εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να ακολουθήσουν τον δρόμο της Εκκλησίας, κρατώντας «ψηλά το ράσο και τα λάβαρα του Έθνους», όπως ο Παλαιών Πατρών Γερμανός.

Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821 Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821

16:39 Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις
16:37 Μπιν Σαλμάν – Ιράν: Οι New York Times βλέπουν πιέσεις προς τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου
16:33 Καιρός 25ης Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι
16:27 ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και χρέος στο 110% έως το 2031
16:15 Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers
16:08 Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
16:06 Η Mel Schilling έφυγε από τη ζωή στα 54 της, μετά τη μάχη με τον καρκίνο
15:59 «Η Αντέλα θέλει να τα σπάσει όλα για να ζήσει»: Η Άννα Κοκκίνου μιλά για το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
15:59 Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821
15:59 Ο Τραμπ «χρεώνει» στον Χέγκσεθ την πρώτη πρόταση για χτύπημα στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
15:55 Τουρισμός: Στα 473,3 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις τον Ιανουάριο -Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες
15:42 Σύνταξη στα 62 με πλασματικά έτη: Ποιοι κερδίζουν και τι πρέπει να προσέξουν
15:34 H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
15:30 Εξάμηνα έντοκα: Στα 500 εκατ. ευρώ οι αντλήσεις, στο 2,16% η απόδοση
15:24 Δυτική Αχαΐα – Παναγιωτοπούλου για Ασκούνη: Παραιτήθηκε με ένα email στο πρωτόκολλο
15:20 Σόφι Ρέιν για τον ιδρυτή του OnlyFans: «Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης, μου άλλαξε τη ζωή»
15:16 Η Ελλάδα 2η στον ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς
15:10 Μοχάμαντ Ζολκάντρ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ασφάλεια του Ιράν μετά τον Λαριτζανί
15:08 Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
15:02 Χίος: Σκίστηκε από τον αέρα η τεράστια σημαία λίγο μετά την έπαρση για την 25η Μαρτίου
