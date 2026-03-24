Πάτρα: Συγκίνηση και πατριωτικός παλμός στην εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου για το 1821

Με έντονο πατριωτικό συναίσθημα και ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η εορταστική εκδήλωση του Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών, αφιερωμένη στους ήρωες της Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν ένα πλούσιο πρόγραμμα με ποιήματα, δρώμενα, ύμνους και τραγούδια, τιμώντας τους αγωνιστές της ελευθερίας και συγκινώντας το κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση.

Πριν από την έναρξη της γιορτής, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος Πατρών μίλησε στους μαθητές για τα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης, εστιάζοντας στις εμβληματικές μορφές του Παλαιών Πατρών Γερμανός και του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καθώς και σε άλλους ήρωες που αγωνίστηκαν «για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Έξοδος του Μεσολογγίου, υπογραμμίζοντας τη βαθιά σημασία της για την πορεία του Έθνους, επισημαίνοντας μάλιστα ότι φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη μεγάλη θυσία των Εξοδιτών.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους μαθητές για τα έντονα ορθόδοξα και πατριωτικά τους αισθήματα, ενώ ευχαρίστησε τον διευθυντή του σχολείου Βασίλειο Μπούτσικα, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τη συμβολή τους.

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα προς τη νέα γενιά, λέγοντας: «Παιδιά μου, κρατήστε στην καρδιά σας τον ηρωισμό των προγόνων μας και μιμηθείτε τους», εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να ακολουθήσουν τον δρόμο της Εκκλησίας, κρατώντας «ψηλά το ράσο και τα λάβαρα του Έθνους», όπως ο Παλαιών Πατρών Γερμανός.

