Πάτρα: Συλαλλητήριο την Κυριακή 28/9 για τον απεργό πείνας Ρούτσι

Η Πρωτοβουλία «ΤΕΜΠΗ 28/2 – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διοργανώνει συλλαλητήριο την Κυριακή 28/09/2025, στην Πάτρα.

Το ραντεβού δίνεται στις 6.30 το παόγευμα στην πλατεία Γεωργίου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Παραπάνω πλέον από μια εβδομάδα, βλέπουμε τον πατέρα ενός θύματος του εγκλήματος των Τεμπών Π. Ρούτσι να έχει ξεκινήσει απεργία πείνας απαιτώντας το αυτονόητο. Το δικαίωμα του στην εκταφή του παιδιού του. Τον αγώνα ακολούθησαν και άλλοι συγγενείς των θυμάτων. Κάθε μέρα, στο Σύνταγμα, στέκονται μπροστά από τη Βουλή και μαζί τους στέκεται όλο το υγιές κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Από την πρώτη στιγμή είδαμε τα ΜΜΕ ως γνωστά φερέφωνα της κυβέρνησης της συγκάλυψης να ρίχνουν λάσπη σε αυτούς τους συγγενείς που πλέον δεν έχουν τίποτα άλλο να χάσουν. Όπως έχει γίνει πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα, θα μας συναντήσουν πάλι στους δρόμους. Την Κυριακή 28/9, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν καλεστεί συλλαλητήρια υπεράσπισης των απεργών πείνας και του αγώνα των συγγενών.

Ως Πρωτοβουλία “ΤΕΜΠΗ 28/2 – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ” στεκόμαστε δίπλα στους απεργούς πείνας και στον δίκαιο αγώνα του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων. Είμαστε μαζί τους μέχρι την τελική δικαίωση! Καλούμε όλο τον Πατραϊκό λαό στο συλλαλητήριο της Κυριακής 28/9 στην πλατεία Γεωργίου στις 18:30!

Μαζί τους μέχρι τέλους!»

