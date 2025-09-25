Πάτρα: Συλαλλητήριο την Κυριακή 28/9 για τον απεργό πείνας Ρούτσι

Η Πρωτοβουλία «ΤΕΜΠΗ 28/2 – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διοργανώνει  συλλαλητήριο την  Κυριακή 28/09/2025, στην Πάτρα.

Πάτρα: Συλαλλητήριο την Κυριακή 28/9 για τον απεργό πείνας Ρούτσι
25 Σεπ. 2025 11:27
Pelop News

Η Πρωτοβουλία «ΤΕΜΠΗ 28/2 – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» διοργανώνει  συλλαλητήριο την  Κυριακή 28/09/2025, στην Πάτρα.

Το ραντεβού δίνεται στις 6.30 το παόγευμα στην πλατεία Γεωργίου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Παραπάνω πλέον από μια εβδομάδα, βλέπουμε τον πατέρα ενός θύματος του εγκλήματος των Τεμπών Π. Ρούτσι να έχει ξεκινήσει απεργία πείνας απαιτώντας το αυτονόητο. Το δικαίωμα του στην εκταφή του παιδιού του. Τον αγώνα ακολούθησαν και άλλοι συγγενείς των θυμάτων. Κάθε μέρα, στο Σύνταγμα, στέκονται μπροστά από τη Βουλή και μαζί τους στέκεται όλο το υγιές κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Από την πρώτη στιγμή είδαμε τα ΜΜΕ ως γνωστά φερέφωνα της κυβέρνησης της συγκάλυψης να ρίχνουν λάσπη σε αυτούς τους συγγενείς που πλέον δεν έχουν τίποτα άλλο να χάσουν. Όπως έχει γίνει πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα, θα μας συναντήσουν πάλι στους δρόμους. Την Κυριακή 28/9, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν καλεστεί συλλαλητήρια υπεράσπισης των απεργών πείνας και του αγώνα των συγγενών.

Ως Πρωτοβουλία “ΤΕΜΠΗ 28/2 – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ” στεκόμαστε δίπλα στους απεργούς πείνας και στον δίκαιο αγώνα του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων. Είμαστε μαζί τους μέχρι την τελική δικαίωση! Καλούμε όλο τον Πατραϊκό λαό στο συλλαλητήριο της Κυριακής 28/9 στην πλατεία Γεωργίου στις 18:30!
Μαζί τους μέχρι τέλους!»

Πάτρα: Συλαλλητήριο την Κυριακή 28/9 για τον απεργό πείνας Ρούτσι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:23 Πάρνηθα: Εκρήξεις σε κολώνα της ΔΕΗ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ