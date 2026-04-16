Πάτρα: Συλλήψεις για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

Στην εξάρθρωση μιας ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ναρκωτικών προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Η επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη δύο ημεδαπών (ενός άνδρα και μιας γυναίκας) με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς και ενός ακόμη άνδρα για κατοχή ουσιών.

Παράλληλα, συνελήφθη ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας για παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες, ο κατηγορούμενος διακινητής συναντήθηκε με τον έτερο συλληφθέντα άνδρα, στον οποίο πώλησε ένα γραμμάριο κοκαΐνης έναντι του χρηματικού ποσού των -60- ευρώ.

Άμεσα οι δυο άνδρες συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ κατά την δέσμευσή του ο κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς με γροθιές.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες τους, εντοπίστηκε και συνελήφθη η κατηγορούμενη γυναίκα, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-80,4- γραμμάρια κοκαΐνης

-1- χειροβομβίδα αμυντικού τύπου (που έκρυβαν μέσα σε κοτέτσι)

-1- πιστόλι

-29- φυσίγγια

το χρηματικό ποσό των -15.390- ευρώ,

-1- συσκευή ανίχνευσης εντοπισμού (gps) και

κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

