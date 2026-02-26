Πάτρα: Συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Ανήλικος ανάμεσα στους κατηγορούμενους

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν στις 25 Φεβρουαρίου 2026 στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο ερευνών για υπόθεση κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας ανήλικος, ενώ σε βάρος της μητέρας του σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακολουθούνται για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

