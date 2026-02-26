Πάτρα: Συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Ανήλικος ανάμεσα στους κατηγορούμενους
Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Πάτρα για υπόθεση κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ανήλικος. Σε βάρος της μητέρας του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας.
Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν στις 25 Φεβρουαρίου 2026 στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο ερευνών για υπόθεση κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας ανήλικος, ενώ σε βάρος της μητέρας του σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακολουθούνται για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News