Πάτρα: Σύλληψη 16χρονου με πτυσσόμενο γκλοπ, χειροπέδες και στον πατέρα του

Σύλληψη ανήλικου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και του πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

14 Απρ. 2026 10:36
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 16χρονου αλλά και του πατέρα του προχώρησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα αστυνομικοί του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών. Η υπόθεση αφορά παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στον 16χρονο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο (γκλοπ), συνολικού μήκους 29 εκατοστών. Το αντικείμενο κατασχέθηκε άμεσα.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του πατέρα του ανήλικου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ευθύνες για τους κηδεμόνες σε περιπτώσεις παραβατικότητας των παιδιών τους.

