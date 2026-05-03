Πάτρα: Σύλληψη ανήλικης για απόπειρα κλοπής οχήματος – Δικογραφία και σε βάρος της μητέρας της

Συνελήφθη το βράδυ της 1ης Μαΐου 2026 στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μία ανήλικη ημεδαπή, στο πλαίσιο υπόθεσης απόπειρας κλοπής οχήματος.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη δύο ανήλικων συνεργών της, καθώς και της μητέρας της συλληφθείσας, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι ενεργώντας από κοινού παραβίασαν σταθμευμένο αυτοκίνητο με σκοπό να το αφαιρέσουν. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από περιοίκους, με αποτέλεσμα η μία ανήλικη να ακινητοποιηθεί στο σημείο, ενώ οι δύο συνεργοί της τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι η συλληφθείσα δεν διέθετε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

