Συνελήφθη στην Πάτρα άνδρας με μικροποσότητα ναρκωτικών.

Πάτρα: Σύλληψη για ναρκωτικά
10 Μαρ. 2026 10:43
Pelop News

Χθες το απόγευμα στην Πάτρα, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας
  • 2 γραμμάρια λευκή σκόνη άγνωστης σύστασης
  • μία σύριγγα
  • ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 

