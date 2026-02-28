Πάτρα: Σύλληψη γυναίκας με ένταλμα για συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο

Χθες το πρωί, στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπής γυναίκας, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης.

Το ένταλμα είχε εκδοθεί από την Ανακρίτρια Πύργου και αφορά κατηγορία για άμεση συνέργεια σε κατ’ εξακολούθηση διενέργεια γενετήσιων πράξεων με ανήλικο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πύργου, για άμεση συνέργεια σε κατ΄ εξακολούθηση διενέργεια γενετήσιων πράξεων με ανήλικο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



