Πάτρα: Σύλληψη γυναίκας με ένταλμα για συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται γυναίκα στην Πάτρα, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σοβαρή υπόθεση που αφορά ανήλικο. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

28 Φεβ. 2026 11:04
Pelop News

Χθες το πρωί, στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπής γυναίκας, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης.

Το ένταλμα είχε εκδοθεί από την Ανακρίτρια Πύργου και αφορά κατηγορία για άμεση συνέργεια σε κατ’ εξακολούθηση διενέργεια γενετήσιων πράξεων με ανήλικο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πύργου, για άμεση συνέργεια σε κατ΄ εξακολούθηση διενέργεια γενετήσιων πράξεων με ανήλικο.

