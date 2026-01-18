Πάτρα: Σύλληψη οδηγού μοτοσυκλέτας, οδηγούσε χωρίς άδεια κυκλοφορίας

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσυκλέτα χωρίς τα προβλεπόμενα στοιχεία κυκλοφορίας, καθώς τόσο η άδεια κυκλοφορίας όσο και η κρατική πινακίδα του οχήματος του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, λόγω προηγούμενων τροχονομικών παραβάσεων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδικής κυκλοφορίας, ενώ οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζονται.

