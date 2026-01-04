Πάτρα: Σύλληψη τριών αλλοδαπών για παράνομη μεταφορά και απόπειρα εξόδου από τη χώρα

Εντοπίστηκαν σε camper να μεταφέρουν κρυφά 29χρονη χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα προς το εξωτερικό.

04 Ιαν. 2026 13:15
Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Πάτρας, για παράνομη μεταφορά και απόπειρα εξόδου από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον νότιο λιμένα της Πάτρας, σε όχημα τύπου camper που επρόκειτο να φορτωθεί σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό το εξωτερικό, κατελήφθη η 52χρονη οδηγός, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, και ο 46χρονος συνοδηγός, υπήκοος Τουρκίας, να μεταφέρουν μία 29χρονη, επίσης υπήκοο Τουρκίας, η οποία βρισκόταν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη εντός του οχήματος και στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις των άρθρων 25 παρ. 1 του Ν. 5038/2023 περί «Υποχρεώσεων μεταφορέων» και του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3386/05 για απόπειρα παράνομης εξόδου από τη χώρα. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το camper, πέντε κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ.

 

 

