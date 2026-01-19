Πάτρα: Συλλυπητήρια ΔΕΥΑΠ για την απώλεια της μητέρας Παπανικήτα

Εφυγε από τη ζωή η μητέρα του πρώην Προέδρου της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέα Παπανικήτα.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, η Διοίκηση της Υπηρεσίας, ο Σύλλογος Εργαζομένων και οι εργαζόμενοι, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον δημοτικό σύμβουλο και πρώην πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέα Παπανικήτα και στην οικογένειά του, για την απώλεια της μητέρας του Σταματίας Παπανικήτα.

