Πάτρα: Συλλυπητήρια του ΚΚΕ Αχαΐας στον Θανάση Μοδέ για την απώλεια της συζύγου του
Η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ εξέφρασε δημόσια τη θλίψη και τα συλλυπητήριά της για την απώλεια της Πανωραίας Μοδέ, στηρίζοντας τον Θανάση Μοδέ και την οικογένειά του.
Τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον Θανάση Μοδέ για τον θάνατο της συζύγου του Πανωραίας εκφράζει η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ.
Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στα παιδιά της εκλιπούσας, Γιάννη και Αμάντα, καθώς και σε όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της, στους οποίους απευθύνονται ειλικρινείς ευχές συμπαράστασης αυτές τις δύσκολες στιγμές.
