Πάτρα: Συλλυπητήρια του ΚΚΕ Αχαΐας στον Θανάση Μοδέ για την απώλεια της συζύγου του

Τα θερμά της συλλυπητήρια προς τον Θανάση Μοδέ για τον θάνατο της συζύγου του Πανωραίας εκφράζει η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στα παιδιά της εκλιπούσας, Γιάννη και Αμάντα, καθώς και σε όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της, στους οποίους απευθύνονται ειλικρινείς ευχές συμπαράστασης αυτές τις δύσκολες στιγμές.

