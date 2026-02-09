Πάτρα: Συλλυπητήρια Τουλγαρίδη και ΚΟΔΗΠ για εργαζόμενη

Πένθος στην οικογένεια της Ποϊσταμένης του Τμήματος Ευπαθών Ομάδων του ΚΟΔΗΠ Αμαλία Τράκα για την απώλεια της μητέρας της, Γερακίνας.

Ο Πρόεδρος, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, η Αντιπρόεδρος, Νάνσυ Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου, τα μέλη του ΔΣ, η Διευθύντρια, οι Προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια τους.

