Πάτρα: Συλλυπητήρια Τουλγαρίδη και ΚΟΔΗΠ για εργαζόμενη

Εφυγε από τη ζωή η μητέρα Προϊσταμένης της ΚΟΔΗΠ

Πάτρα: Συλλυπητήρια Τουλγαρίδη και ΚΟΔΗΠ για εργαζόμενη
09 Φεβ. 2026 9:27
Pelop News

Πένθος στην οικογένεια της Ποϊσταμένης του Τμήματος Ευπαθών Ομάδων του ΚΟΔΗΠ Αμαλία Τράκα για την απώλεια της μητέρας της, Γερακίνας.

Ο Πρόεδρος, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, η Αντιπρόεδρος, Νάνσυ Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου, τα μέλη του ΔΣ, η Διευθύντρια, οι Προϊστάμενοι και οι εργαζόμενοι του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια τους.

 

