Πάτρα: Συναγερμός για σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στα Ροΐτικα ΦΩΤΟ

Συναγερμός για τροχαίο ατύχημα το πρωί της Δευτέρας 23/3 στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος των Ροϊτίκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν τραυματισμοί, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ακριβής αριθμός των εμπλεκομένων, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ένα άτομο ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί σε ένα από τα οχήματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Τροχαία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



