Πάτρα: Συναγερμός για σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στα Ροΐτικα ΦΩΤΟ

23 Μαρ. 2026 8:31
Pelop News

Συναγερμός για τροχαίο ατύχημα το πρωί της Δευτέρας 23/3 στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος των Ροϊτίκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν τραυματισμοί, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ακριβής αριθμός των εμπλεκομένων, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ένα άτομο ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί σε ένα από τα οχήματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Τροχαία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ