Πάτρα: Συναγερμός στην Σατωβριάνδου – Αυτοκίνητο πλάκωσε έναν 22χρονο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Σατωβριάνδου, στο κέντρο της Πάτρας, όταν ένας 22χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε μάντρα – διαλυτήριο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε σηκώσει το μπροστινό τμήμα ενός οχήματος χρησιμοποιώντας μια πρόχειρη μεταλλική κατασκευή, προκειμένου να το διαλύσει. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός στήριξης υποχώρησε, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω του.

Ο 22χρονος άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε τραυματιστεί στα πόδια και στη μέση.

Η Αστυνομία έφτασε επίσης στο σημείο και διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

