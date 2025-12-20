Πάτρα: Συνέχεια στο έργο με τα φανάρια, αναμένονται σύντομα οι εργασίες

Ολοταχώς προς την εφαρμογή των αντιδρομήσεων των οδών Κανακάρη, Κορίνθου, Ζαΐμη, Αράτου αλλά και η αμφιδρόμηση της Αγίας Σοφίας στο κέντρο της Πάτρας από τον Αύγουστο του 2026 κινείται η δημοτική αρχή, επαναφέροντας στο προσκήνιο έναν κυκλοφοριακό σχεδιασμό που εκκρεμεί εδώ και χρόνια.

Οπως έχει γράψει η «Π», στόχος της δημοτικής αρχής είναι οι αλλαγές στον κυκλοφοριακό χάρτη της πόλης να υλοποιηθούν κατά τη θερινή περίοδο, όταν η κίνηση στους δρόμους είναι μειωμένη, ώστε οι παρεμβάσεις να αφομοιωθούν ευκολότερα από οδηγούς και κατοίκους.

Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες η δημοτική επιτροπή, μετά από εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Παναγιώτη Μελά, έλαβε ομόφωνη απόφαση για την προώθηση της Β’ φάσης του έργου που αφορά την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών. Υπενθυμίζεται ότι για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου και Κανακάρη–Ναυαρίνου είχε ανατεθεί ήδη από το 2017 έργο προμήθειας και εγκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. Το έργο, συνολικού συμβατικού ποσού 547.619,24 ευρώ με ΦΠΑ, δεν ολοκληρώθηκε εντός της αρχικής προθεσμίας, καθώς εκκρεμούσαν αποφάσεις για τις τελικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους όπως η Αράτου και η Ζαΐμη.

Τελικά, το 2021 αποφασίστηκε η διάλυση της εργολαβίας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο, γεγονός που «πάγωσε» τον σχεδιασμό. Πλέον, με βάση τόσο τη μελέτη του 2014 για την προσαρμογή της σηματοδότησης όσο και τη μελέτη του 2022 για τη συνολική αναβάθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, η δημοτική επιτροπή ενέκρινε την υποβολή της Β’ φάσης του έργου στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Ο προϋπολογισμός της νέας φάσης ανέρχεται σε 580.697,10 ευρώ και αφορά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εργασιών, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστική εφαρμογή των αντιδρομήσεων στο κέντρο της Πάτρας το καλοκαίρι του 2026.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

Παράταση έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026 λαμβάνει το έργο ανάπλαση στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων, με απόφαση που πάρθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται για την 6η κατά σειρά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης, με αναθεώρηση, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου και εισήγηση των επιβλεπόντων μηχανικών.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.756.000 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη μελέτη του Δήμου Πατρέων, και εκτελείται από γνωστή εργοληπτική επιχείρηση. Η σύμβαση υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2022 για ποσό 1.526.199,08 ευρώ.

Αρχικά χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και στη συνέχεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωσή του.

