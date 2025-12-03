Πάτρα: Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συζήτηση με αφορμή την καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Εθνική Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, είναι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 3/12/2025 και ώρα 16.00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7120

