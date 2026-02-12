Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και ώρα 3.30 το μεσημέρι, στην αίθουσα Λαδόπουλου το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Καθορισμός συντελεστών έτους 2026 για: α) Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού, για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας και Φωτισμού, καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και γ) Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (σχετική η αριθ. 74/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου, Λ. Βασιλείου – Αρμ. Δ/ντριες) Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφήμισης, έτους 2026 (σχετική η αριθ. 75/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια) Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων, έτους 2026 (σχετική η αριθ. 76/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητές: Αρμ. Αντ/ρχοι, – Αρμ. Δ/ντές) Οριοθέτηση θέσης, για ολιγόλεπτη στάση οχημάτων φορτοεκφόρτωσης και εκπαιδευτικών οχημάτων σχολών οδηγών, επί της οδού Θερμοπυλών (σχετική η αριθ. 77/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής) Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2025, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 62/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου- Αρμ. Δ/ντρια). Συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2026 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια) Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας, για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργασιών» της ενταγμένης στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» πράξης «Μετατροπή Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου σε Εκθεσιακό- Μουσειακό χώρο (Πατρών)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης προθεσμίας περαίωσης εργασιών αρχικής 1ης και 2ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης «Ανάθεση εκπόνησης μελετών πυροπροστασίας Δημοτικών Κτιρίων και Δομών» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής). Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση από και προς το Δήμο, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2026 έως 31/12/2026 (εισηγητής: Α. Αγγελής- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια). Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων, ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2026 έως 31/12/2026 (εισηγητής: Α. Αγγελής- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια). Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ταφολογίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παραλίας μετά της σύστασης-χάραξης τεσσάρων (4) νέων διπλών οικογενειακών τάφων και κατηγοριοποίηση αυτών σε κατηγορία Α (σχετική η αριθ. 61/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου Αρμ. Δ/ντής) Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) σε οικογενειακό τάφο (Νο 2302), που βρίσκεται στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

