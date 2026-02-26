Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 2 Μαρτίου και ώρα 3.30 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα θέματα που θα απασχολήσουν τους συμμετέχοντες είναι τα εξής:

Έγκριση της αριθ. 7/2026 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του πίνακα Στοχοθεσίας του, οικ. έτους 2026 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος) Αποδοχή και Έγκριση απόδοσης Α΄ Κατανομής 2026, χρηματικού ποσού 558.291,30€ στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγήτρια: Α. Σίμου- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής). Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων ΙΔΟΧ με αντίτιμο Καθηγητών, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4483/2027 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- αναπλ. Δημάρχου, Αντ/ρχος). Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 797/08.11.2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (σχετική η αριθ. 110/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής). Τοποθέτηση μεμονωμένου βυθιζόμενου ή ανακλινούμενου εμποδίου- κολωνακίου (τύπου bollards), σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.6 του ΦΕΚ Β΄/6213/07.012.2022 «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε ΚΧ….», ως μέτρο ασφάλειας για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης, επί του κοινόχρηστου χώρου του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου (σχετική η αριθ. 124/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής). Τοποθέτηση γλυπτού, δωρεάς Γεράσιμου (Μεμά) Καλογηράτου (σχετική η αριθ. 126/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής). Παροχή σύμφωνης γνώμης για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης εναρμόνισης χρήσεων γης με το Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Πατρών (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/30-12-2011) στα Ο.Τ. Γ57, Γ58, Γ70, Γ71, Γ80, Γ142, Γ142Α, Γ143, Γ144, Γ146, Γ148, Γ155, Γ156, Γ168, Γ169, Γ182, Γ184 στην συνοικία – περιοχή «Προάστειο – Αγ. Παντελεήμων» του Σχεδίου Πόλεως Πατρών (ΦΕΚ 118/Δ/23-9-1993), από ιδιώτη μελετητή ή Μελετητικό Γραφείο με δαπάνες της Εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/29123/1146/16-5-2018 Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:Ψ48Θ4653Π8-ΔΥ4) (σχετική η αριθ. 100/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής). Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου- Αρμ. Δ/ντής).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



