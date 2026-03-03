Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με καταδίκη 7 ετών και 9 μηνών για απάτη και επιταγές

Έναν ημεδαπό άνδρα συνέλαβαν χθες το πρωί στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σε εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε ποινή φυλάκισης επτά ετών και εννέα μηνών για απάτη, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί επιταγών.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.

