Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας μετά από καταδίωξη, είχε όπλο

Στην σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα για κατοχή όπλου, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία η οποία τον συνέλαβε μετά από καταδίωξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.: «Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να προβαίνει σε κλοπή καυσίμου από σταθμευμένη μοτοσικλέτα. Ο κατηγορούμενος στη θέα των αστυνομικών επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του και τράπηκε σε φυγή, ενώ συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη.

Σε σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν διαρρηκτικά εργαλεία, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, μία τρόμπα μετάγγισης καυσίμου και δύο πλαστικές φιάλες που περιείχαν βενζίνη.

Παράλληλα διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ότι είχε τοποθετήσει στην μοτοσικλέτα του μη γνήσια πινακίδα κυκλοφορίας αυτοσχέδιας κατασκευής».

