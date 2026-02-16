Πάτρα: Συνελήφθη «ανεπιθύμητος» αλλοδαπός στο λιμάνι

Στελέχη του Λιμενικού στην Πάτρα, προχώρησαν στη σύλληψη 33χρονου αλλοδαπού στο λιμάνι.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον νότιο λιμένα Πατρών κατά τη διαδικασία φόρτωσης πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, το μεσημέρι της Κυριακής 15/02/2026, ο 33χρονος κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικό έγγραφο, που από μόνο του δεν επιτρέπει τη νόμιμη παραμονή του σε χώρο SCHENGEN, με σκοπό την παράνομη έξοδό του από τη χώρα.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

