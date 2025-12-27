Πάτρα: Συνελήφθη γιατί επέτρεψε την είσοδο ανήλικου σε κατάστημα

Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα ένας άνδρας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέτρεψε την είσοδο και παραμονή στο κατάστημα ανήλικου 15 ετών, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

