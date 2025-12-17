Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με αναδιπλούμενο μαχαίρι σε αστυνομικό έλεγχο

Συνελήφθη χθες το βράδυ στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών μία ημεδαπή γυναίκα, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή της ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, το οποίο και κατασχέθηκε άμεσα.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

