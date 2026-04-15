Πάτρα: Συνελήφθη και δεύτερος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στην Πάτρα στη σύλληψη ενός ακόμη καταζητούμενου για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές , ενισχύοντας την εξέλιξη της έρευνας για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές Απριλίου.

Συγκεκριμένα, χθες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Πατρών. Πλέον ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.

Μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς είχε ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για τη συμμετοχή του σε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Απριλίου 2026 στην Πάτρα. Θυμίζουμε ότι για την ίδια υπόθεση είχαν ταυτοποιηθεί συνολικά τρία άτομα, όπως είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενο δελτίο Τύπου των αρχών.

Εξάλλου ότι για την ίδια υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας, επίσης κατόπιν εντάλματος σύλληψης, λίγες ημέρες νωρίτερα.

Πάντως ο τελευταίος συλληφθείς παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

«Σύλληψη και δεύτερου καταζητούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην

Πάτρα

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος

του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πατρών για απόπειρα

ανθρωποκτονίας και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για υπόθεση

απόπειρας ανθρωποκτονίας, που είχε διαπραχθεί στις 07-04-2026, τα

ξημερώματα στην Πάτρα (ΣΧΕΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08-04-2026: Ταυτοποιήθηκαν και

αναζητούνται τρεις άνδρες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε περιοχή της

Πάτρας).

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί με ένταλμα

σύλληψης ακόμα ένας ημεδαπός άνδρας ΣΧΕΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-04-2026:

Σύλληψη καταζητούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πάτρα

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος προήλθε αυτοβούλως, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα

Πρωτοδικών Αχαΐας».

