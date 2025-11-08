Πάτρα: Συνελήφθη με 10 γραμμάρια ηρωίνης στην κατοχή του ΦΩΤΟ

Σε έλεγχο της Άμεσης Δράσης στην Πάτρα, εντοπίστηκε άνδρας να έχει πάνω του ποσότητα ηρωίνης. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

08 Νοέ. 2025 13:58
Pelop News

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε να κατέχει δέκα γραμμάρια ηρωίνης.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. βρήκαν πάνω του την ποσότητα των ναρκωτικών, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, που κατασχέθηκαν ως πειστήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
