Πάτρα: Συνελήφθη ο μεθυσμένος οδηγός που τράκαρε με απορριμματοφόρο

Ελαφρά τραυματισμένος υπάλληλος καθαριότητας – Στο Τμήμα Τροχαίας Πατρών ο συλληφθείς

Πάτρα: Συνελήφθη ο μεθυσμένος οδηγός που τράκαρε με απορριμματοφόρο
28 Δεκ. 2025 11:29
Pelop News

Συνελήφθη χθες το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών ημεδαπός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο όχημα του δήμου, το οποίο βρισκόταν σε στάση, με αποτέλεσμα να προκληθεί ελαφρύς τραυματισμός υπαλλήλου που επέβαινε στο απορριμματοφόρο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, από τον οποίο προέκυψε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα, ενώ ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

