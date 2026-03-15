Πάτρα: Συνελήφθη οδηγός μετά από τροχαίο – Βρέθηκαν βεγγαλικά, μαχαίρι και κοκαΐνη στο αυτοκίνητο

Αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για ουσίες από την Τροχαία

15 Μαρ. 2026 9:16
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν προχθές το βράδυ στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήμα Τροχαίας Πατρών, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά του μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο του οδηγού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία βεγγαλικά, δύο καπνογόνα ναυτιλιακής χρήσης, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου στιλέτο, καθώς και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Παράλληλα, ο συλληφθείς αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για την εξακρίβωση ύπαρξης ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό του, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις τροχαίων περιστατικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

