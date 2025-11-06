Πάτρα: Συνοικίες βλέπουν νέα άσφαλτο – Αίτημα 25 κατοίκων της Οβρυάς περιμένει ικανοποίηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων οδοποιίας του Δήμου Πατρέων, το οποίο καλύπτει πολλές συνοικίες και περιοχές της πόλης. Στόχος είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και η ενίσχυση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου που σε αρκετά σημεία της πόλης παρουσιάζει φθορές και ανάγκη εκτεταμένων παρεμβάσεων.

Πολλά από τα έργα που εκτελούνται σήμερα αποτελούν πάγια αιτήματα των κατοίκων, τα οποία, όπως επισημαίνεται, ικανοποιούνται σταδιακά μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Στο Ανατολικό Διαμέρισμα και ειδικότερα στην περιοχή της Αρόης, εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Κορώνης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αντίστοιχες παρεμβάσεις στις οδούς Αμφίσσης, Αστακού και Στρατηγού Κωνσταντινόπουλου. Οπου το επιτρέπουν οι τεχνικές συνθήκες, θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια με κράσπεδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πεζών και η ευκολότερη πρόσβαση.

Στην περιοχή του Γηροκομειού συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Υπαπαντής, έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Αντίστοιχα, στην πλευρά του Α’ Κοιμητηρίου, επί της οδού Πανεπιστημίου, ξεκίνησε η τοποθέτηση πασσάλων αντιστήριξης και η ανέγερση νέας μάντρας, ενώ θα ακολουθήσουν πεζοδρόμια και ανακατασκευή του οδοστρώματος.

Επιπλέον, τις προηγούμενες ημέρες, συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Οβρυάς και πάρθηκε απόφαση να ενταχθεί σε εργολαβία ένας εντελώς παραμελημένος δρόμος.

Εικοσιπέντε κάτοικοι της Οβρυάς κατέθεσαν υπόμνημα προς το δημοτικό συμβούλιο, ζητώντας άμεση ασφαλτόστρωση των οδών Καποδιστρίου και της παρόδου Καποδιστρίου, που, όπως αναφέρουν, βρίσκονται «σε απαράδεκτη κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια».

Στην επιστολή τους επισημαίνουν ότι «έχουν ήδη σημειωθεί δύο ατυχήματα με τραυματισμούς», ενώ χαρακτηρίζουν την κατάσταση «θέμα ευθύνης και λογοδοσίας». Οπως τονίζουν, παρά τις ομόφωνες αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου και τα συνεχή αιτήματα μέσω της εφαρμογής Sense City, δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση.

Οι κάτοικοι ζητούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, προειδοποιώντας ότι, αν δεν υπάρξει άμεση δέσμευση, θα προχωρήσουν σε δημόσια διαμαρτυρία, δηλώνοντας ότι «η ανοχή των κατοίκων εξαντλήθηκε».

Στην περιοχή αν και «τρέχει» αυτό το διάστημα εργολαβία για επισκευές σε δρόμους, σύμφωνα με τα όσα είπε ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, η υλοποίηση θα γίνει από την υπηρεσία με τα εργαλεία που υπάρχουν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



