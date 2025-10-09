Πάτρα: Τα κενά εκπαιδευτικών στη συνάντηση με Δελέγκο

Το Διοικητικό Συμούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Πάτρας στο πλαίσιο των αποφάσεων του, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Νίκο Δελέγκο.

Στη συνάντηση συμμετείχε και το Νομορχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωση αναφέρεται: «Αποτυπώσαμε τον χάρτη των κενών και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο λειτουργικό βηματισμό των σχολικών μονάδων. Ενδεικτικά επισημαίνουμε 75 παράλληλης στήριξης Δασκάλων, 15 παράλληλης στήριξης Νηπιαγωγών, 16 Φυσική Αγωγής, 10 Γαλλικής, 12 Αγγλικής κτλ. που αντιστοιχούν σε σημαντικό αριθμό σχολείων.

Επίσης εκφράσαμε την αντίθεσή μας στη λειτουργική υποβάθμιση των σχολείων Σταυροδρομίου και Ψαθόπυργου και απαιτήσαμε την άμεση ανάκλησή της. Στην

Ελλάδα του 2025 αυτονόητες παραδοχές αποτελούν πεδία λογιστικών υπολογισμών,επικοινωνιακών πειραματισμών και ενεργοποίησης κοινωνικών αυτοματισμών.

Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τα σοβαρά προβλήματα που παραμένουν στη λειτουργία των σχολείων. Εδώ και τώρα να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά με νέες προσλήψεις. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί, είναι κατάθεση ελπίδας του μέλλοντός μας».

