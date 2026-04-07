Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς

Μια ξεχωριστή εμπειρία είχαν τα παιδιά της απογευματινής βάρδιας του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ, τα οποία επισκέφθηκαν την έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς του Νίκου Πλακίδα στο Κουκούλι. Μέσα από την ξενάγηση, ήρθαν σε επαφή με την ιστορία, τους συμβολισμούς και την πολιτιστική αξία του ενδύματος, σε μια δράση με επίκεντρο τη γνώση, τη συμμετοχή και τη συμπερίληψη.

Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς
07 Απρ. 2026 12:46
Pelop News

Τα παιδιά της απογευματινής βάρδιας του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ επισκέφθηκαν την έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς του Νίκου Πλακίδα, με θέμα: «Με των Αγγέλων φορεσιές στου νόστου το ταξίδι». Στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι – Βίλα Κόλλα, την ξενάγηση ανέλαβε η Δρ Μαρία Αργυροπούλου, πολιτισμική κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι φιλοξενούμενοι του ΚΔΑΠΑμεΑ και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην ξενάγηση, ενθουσιάστηκαν με το πλήθος των στολών και τα μοναδικά χρώματα αλλά και κοσμήματα που τις συνόδευαν. Καθώς το ένδυμα σημασιολογικά υπερβαίνει τη χρηστική του αξία, έμαθαν πολλές νέες πληροφορίες για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, για τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και τον ρόλο τους μέσα στην κοινωνία, καθώς και το ρόλο  του ενδύματος.

Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς

Η έκθεση αποτελεί μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας και η διοργάνωσή της ήταν μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ η δράση συγκαταλέγεται στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών επισκέψεων των ΚΔΑΠΑμεΑ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), που γίνονται με γνώμονα την ισότιμη πρόσβαση, τις ίσες ευκαιρίες και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία.

Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς

***Το ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ του ΚΟΔΗΠ βρίσκεται στην Θουκιδίδου 106, στα Ζαρουχλέικα και δέχεται εγγραφές όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 2610362740.

Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:19 Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από βράχια κοντά σε μονή – Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες
13:17 ΖΩΝΤΑΝΑ Εκδήλωση του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια με την παρουσία Μητσοτάκη
13:14 Παναχαϊκή: Απονομή στις 19 Απριλίου, τα μπαράζ ανόδου αργότερα
13:14 Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Το πρόγραμμα, οι ώρες και οι ημερομηνίες για ΤΕΦΑΑ
13:07 Πρόσληψεις από την Coca-Cola 3Ε στο Αίγιο: Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
13:06 Ηλεία: Στο τραπέζι ξανά η επιστροφή πανεπιστημιακών τμημάτων – Παρέμβαση Σκιαδαρέση για επαναλειτουργία σε Πύργο και Αμαλιάδα
13:00 Ασπίδα στη μάχη κατά της κακοποίησης ανηλίκων: Καθοριστικός ο ρόλος δύο Πατρινών επιστημόνων
12:59 «Αίμα και άμμος» στο Θύελλα-Λουτράκι μετά την απόφαση, ξέμπλεξε η Παναχαϊκή
12:53 Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – Τρεις νεκροί, δύο τραυματίες αστυνομικούς ΒΙΝΤΕΟ
12:50 Κοινο_Τοπία: Από το χορωδιακό σχήμα και τα βιωματικά εργαστήρια μέχρι εκδρομές και επιστημονικές δράσεις
12:48 Δείτε τι αλλάζει στα αεροπορικά ταξίδια από τις 10 Απριλίου
12:46 Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς
12:43 Μεσολόγγι: Του άρπαξε χρυσή αλυσίδα με τη μέθοδο της απασχόλησης – Συνελήφθη λίγες ώρες μετά
12:39 Αγρότες βγάζουν τα τρακτέρ στον Ε65 – Στο επίκεντρο ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και κόστος παραγωγής
12:37 ΗΠΑ: Ζαλίζουν τα ποσά για το κόστος του πολέμου, ξεπερνά τα 30 δις.
12:36 Πύργος: Εντοπίστηκε να οδηγεί στην εθνική χωρίς δίπλωμα – Είχε ήδη αφαιρεθεί από την Τροχαία
12:33 Πύργος: Πουλούσε 100 νεοσσούς χωρίς άδεια – Βρέθηκαν στοιβαγμένοι χωρίς νερό και τροφή
12:28 Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζήτησα την άρση ασυλίας μου για να καθαρίσω το όνομά μου»
12:27 Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και βρήκαν πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης!
12:25 Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακύλησε στην Παγκόσμια κατάταξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
