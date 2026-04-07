Πάτρα: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ γνώρισαν από κοντά τον κόσμο της παραδοσιακής φορεσιάς

Τα παιδιά της απογευματινής βάρδιας του ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ επισκέφθηκαν την έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς του Νίκου Πλακίδα, με θέμα: «Με των Αγγέλων φορεσιές στου νόστου το ταξίδι». Στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι – Βίλα Κόλλα, την ξενάγηση ανέλαβε η Δρ Μαρία Αργυροπούλου, πολιτισμική κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι φιλοξενούμενοι του ΚΔΑΠΑμεΑ και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην ξενάγηση, ενθουσιάστηκαν με το πλήθος των στολών και τα μοναδικά χρώματα αλλά και κοσμήματα που τις συνόδευαν. Καθώς το ένδυμα σημασιολογικά υπερβαίνει τη χρηστική του αξία, έμαθαν πολλές νέες πληροφορίες για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, για τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και τον ρόλο τους μέσα στην κοινωνία, καθώς και το ρόλο του ενδύματος.

Η έκθεση αποτελεί μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας και η διοργάνωσή της ήταν μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ η δράση συγκαταλέγεται στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών επισκέψεων των ΚΔΑΠΑμεΑ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), που γίνονται με γνώμονα την ισότιμη πρόσβαση, τις ίσες ευκαιρίες και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία.

***Το ΚΔΑΠΑμεΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ του ΚΟΔΗΠ βρίσκεται στην Θουκιδίδου 106, στα Ζαρουχλέικα και δέχεται εγγραφές όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 2610362740.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



