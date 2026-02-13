Πάτρα: Τα βραβεία του 6ου διαδικτυακου Μώμου 2026 ΦΩΤΟ

Βραβεία Καλύτερου Σατιρικού Δρώμενου κατόπιν ψηφοφορίας Επιτροπής Επιλογής

1ο βραβείο

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ Θεατρική Ομάδα «ΑλΜΑ» Βρυξελλών (2017)

Απόσπασμα από το έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Antoine de Saint-Exupéry

2ο βραβείο

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι Βρυξελλών/ Atelier Theatral Grec, BRUXELLES (1984) Απόσπασμα από το έργο «Χρυσοβεργαρής και Ηλιοτάτη», του Τάσου Νυχά

3ο βραβείο

(ΠΑΤΡΑ/ Θεατρική ομάδα «Επίκεντρο πολιτισμού» (2014) Από το έργο «Bus stop» του Δ. Πολίτη το επεισόδιο «O.M.G.»

4ο βραβείο

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)/ Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Φάρος» (1979/1985) Από το έργο «Η διαθήκη» του Μάριου Ποντίκα το επεισόδιο «Πέθανε και τον τιμήσαν όλοι»

5ο βραβείο

ΚΙΛΚΙΣ/ Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη” (1980)-Θεατρική Σκηνή/ Απόσπασμα από το έργο «Ρωμαίος & Ιουλιέτα, 30 χρόνια μετά» των Αλέξανδρου Ντερπούλη, Σίλα Σεραφείμ

6ο βραβείο

ΛΑΡΙΣΑ / Θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (2019) /Από το έργο: « Η ψεύτρα του Ζαν Κοκτώ μέσα από 10+1 αληθινές ιστορίες» σε κείμενα των μελών της ομάδας, το επεισόδιο «Ιστορία του Φώτη Γιαννούλα»

7ο βραβείο

ΑΘΗΝΑ Θεατρική Ομάδα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών/ Το επεισόδιο «Πρώτη νύχτα γάμου» από το έργο «Ζακυνθινές Ομιλίες» του Νικολάου Γουσέτη

8ο βραβείο

ΠΑΤΡΑ/ θεατρική Ομάδα «Ταξιδευτές της πρόζας» (2008) /Αποσπάσματα από το έργο «Ο αχόρταγος» του Δημήτρη Ψαθά

9ο βραβείο

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ / Θεατρική ομάδα «Histriones» (2024) /Το δρώμενο «Κάπου μεταξύ και στον αέρα» της Κατερίνα Ιωάννου.

Επιτροπή Επιλογής (6 ισότιμοι ψήφοι)

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΣΗΕΠΗΝ, Δημοσιογράφος

Παναγοπούλου Αλεξάνδρα

2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΕΔΗΠ (Πατρινό Καρναβάλι)

Δραγώτης Κώστας

3. ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α.-Σκηνοθέτιδα

Στιβανάκη Ευανθία

4.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ, Θεατρολόγος

Βλαχάκη Συγκλητική

5. Σκηνοθέτης- Ηθοποιός

Βούλτσος Διονύσης

6.Εννεαμελής ΟΜΑΔΑ ΕΣΠ ΡΕΦΕΝΕ (1 ψήφος)

Βραβεία Κριτικής Επιτροπής

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στον Δημήτρη Πολίτη από την ομάδα «Επίκεντρο Πολιτισμού» Πάτρας (2014) για το δρώμενο «O.M.G.»

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Φάρος» (1979/1985) για το επεισόδιο «Πέθανε και τον τιμήσαν όλοι» από το έργο «Η διαθήκη» του Μάριου Ποντίκα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Στους Κυπριανό Μουτεβελή, Χρύσα Μπαλτζάκη από την Θεατρική Ομάδα «ΑλΜΑ» Βρυξελλών (2017) για την άρτια επιμέλεια στο απόσπασμα από το έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Antoine de Saint-Exupéry (μουσική-στίχοι-κινησιολογία χορού-υποκριτική)

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ (μοιράζεται)

Στον Μάνο Νυχά από το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι Βρυξελλών/ Atelier Theatral Grec, BRUXELLES (1984) για την μουσική στο απόσπασμα από το έργο «Χρυσοβεργαρής και Ηλιοτάτη» του Τάσου Νυχά.

Στους Βίκυ Καρκάνη, Αλέξη Μεγάλο, Απόστολο Θεοδοσίου για την μουσική στο απόσπασμα από το έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Antoine de Saint-Exupéry

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στη θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (2019) για το επεισόδιο «Ιστορία του Φώτη Γιαννούλα» από το έργο: « Η ψεύτρα του Ζαν Κοκτώ μέσα από 10+1 αληθινές ιστορίες» σε κείμενα των μελών της ομάδας

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στον Ατσέμογλου Αντώνη (Λοχαγός Λιαράτος) από την Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Φάρος» (1979/1985) για το επεισόδιο «Πέθανε και τον τιμήσαν όλοι» από το έργο «Η διαθήκη» του Μάριου Ποντίκα

Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στην Ειρήνη Δίγκα (Ματαιόδοξη) από τον Θεατρική Ομάδα «ΑλΜΑ» Βρυξελλών (2017) για το απόσπασμα από το έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Antoine de Saint-Exupéry

Β΄ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ (μοιράζεται)

Στον ηθοποιό που υποδύθηκε τον Πάρη από την Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη” (1980)-Θεατρική Σκηνή/ για το απόσπασμα από το έργο «Ρωμαίος & Ιουλιέτα, 30 χρόνια μετά» των Αλέξανδρου Ντερπούλη, Σίλα Σεραφείμ

Ισότιμα στα 3 παιδιά (Γιάννης Βαρτή/ Μαξέντιο, Γιάννη Μιχαλέλη/ Σωφρόνιο, Πάνο Μιχαλέλη /Αρκάδιο) από το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι Βρυξελλών/ Atelier Theatral Grec, BRUXELLES (1984) για το απόσπασμα από το έργο «Χρυσοβεργαρής και Ηλιοτάτη» του Τάσου Νυχά.

Β΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ (μοιράζεται)

Στην Καλλιά Σωτηρία (ΚΑΛΛΙΑ) από την Θεατρική ομάδα «Histriones» (2024) για το δρώμενο «Κάπου μεταξύ και στον αέρα» της Κατερίνα Ιωάννου.

Στην Αλίκη Ράγκου από την ομάδα «Επίκεντρο Πολιτισμού» Πάτρας (2014) για το δρώμενο «O.M.G.» του Δ. Πολίτη

ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ (μοιράζεται)

Στον Κυπριανό Μουτεβελή Θεατρική Ομάδα «ΑλΜΑ» Βρυξελλών (2017)

για το απόσπασμα από το έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Antoine de Saint-Exupéry

Στην Έλσα Καρακασίδου από την Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη” (1980)-Θεατρική Σκηνή/ Απόσπασμα από το έργο «Ρωμαίος & Ιουλιέτα, 30 χρόνια μετά» των Αλέξανδρου Ντερπούλη, Σίλα Σεραφείμ

ΣΚΗΝΙΚΩΝ

Στους Μίνα Βλαστού, Βούλα Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνο Τσιπέλη, Γιώργο Γκαμέτη, Κωνσταντίνο Τσιπέλη, Γιώργο Τσιπέλη και τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Φάρος» (1979/1985) για το επεισόδιο «Πέθανε και τον τιμήσαν όλοι» από το έργο «Η διαθήκη» του Μάριου Ποντίκα

Έπαινοι Κριτικής Επιτροπής

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στον Τάσο Νυχά από το Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι Βρυξελλών/ Atelier Theatral Grec, BRUXELLES (1984) για το απόσπασμα από το έργο «Χρυσοβεργαρής και Ηλιοτάτη»

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στη Θεατρική Ομάδα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών για το επεισόδιο «Πρώτη νύχτα γάμου» από το έργο «Ζακυνθινές Ομιλίες» του Νικολάου Γουσέτη

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Στην Έλσα Καρακασίδου από την Θεατρική Ομάδα Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη” (1980)-Θεατρική Σκηνή για το απόσπασμα από το έργο «Ρωμαίος & Ιουλιέτα, 30 χρόνια μετά» των Αλέξανδρου Ντερπούλη, Σίλα Σεραφείμ

Α’ ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στον Νίκο Λιόλιο (Καπάνταης) από τη θεατρική Ομάδα «Ταξιδευτές της πρόζας» (2008) για τα αποσπάσματα από το έργο «Ο αχόρταγος»

του Δημήτρη Ψαθά.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στιβανάκη Ευανθία, ομότιμη καθηγήτρια θεατρολογίας Ε.Κ.Π.Α. & σκηνοθέτιδα

Βλαχάκη Συγκλητική, θεατρολόγος, εκπρόσωπος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Βούλτσος Διονύσης, σκηνοθέτης & ηθοποιός.

Η οργανωτική Επιτροπή (Ε.Σ.Π. Ρεφενέ) του Φεστιβάλ ευχαριστεί

για τη διεξαγωγή του 6ου Διαδικτυακού Μώμου:

1. Τον δήμαρχο Πατρέων, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους άξιους καλλιτέχνες του Καρναβαλικού Συνεργείου

2. Την ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας και ιδιαίτερα στον πρόεδρο της Κο Π. Σκούρα, τον αντιπρόεδρο Κο Κ. Δραγώτη και τον Κο Γ. Μουγκολιά (υπεύθυνο τύπου)

3. Τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού Κο Α. Αγγελή και τον άξιο συνεργάτη του Τάσο Παπαδόπουλο που έκανε τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Πατρινού Καρναβαλιού.

4. Τον Κώστα Μουρτά και τον Γιάννη Γεωργακάκη που φρόντισαν το δημιουργικό μέρος και την τεχνική υποστήριξη-υποτιτλισμό των υποψηφιοτήτων.

5. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

6. Την Επιτροπή Επιλογής και την Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ

7. Τους χορηγούς μας:

8. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (μεγάλος χορηγός), ΕΡΤ3, ΕΡΤ Πάτρας, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Πάτρας (κ. Ανδρέα Μανωλόπουλο & κ.Χρήστο Παπανδρέου), Το Coffee Island : Κατάστημα Μαιζώνος & Φιλοποίμενος (κ. Μαστoρόπουλο Δημοσθένη)

9. Τα ΜΜΕ της Πάτρας (έντυπα και ηλεκτρονικά) που στήριξαν και τη φετινή προσπάθεια.

10. Τέλος όλες τις ομάδες που προτίμησαν να εκφραστούν διαδικτυακά καταθέτοντας το σατιρικό «βέλος» τους. Έτσι γινόμαστε όλοι καλύτεροι, ανταμώνοντας έστω και στο διαδίκτυο, ανταλλάσσοντας αγωνίες και απόψεις.

Και του χρόνου!

Ρένα Αγγελακοπούλου, Ελένη Αγγελοπούλου, Μαρία Αλανιάδη, Χάρης Αναγνωστόπουλος, Μελίνα Αναστασοπούλου, Ουρανία Αναστασοπούλου, Ελένη Αντωνοπούλου, Πέπη Γαλανοπούλου, Γιάννης Γεωργακάκης, Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Χριστίνα Γεωργοπούλου, Γιάννης Γιαννούτσος, Κατερίνα Γκατζούνα, Χριστίνα Καλυβιώτη, Ανδρέας Καραπατάκης, Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Κώστας Μουρτάς, Ναταλία Μπεσσαράμπη, Πηνελόπη Οικονόμου, Αντώνης Παπαγεωργίου, Νίκος Πραγιάννης, Θεόδωρος Στεφανίδης, Ελένη Τασσοπούλου, Εβελίνα Τσακνάκη, Ελένη Φελούρη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



