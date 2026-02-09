Πάτρα: Τελευταία παράσταση απόψε για το «Μερικοί το προτιμούν ξανθό» από τις ΣΦήγΚΕΣ ΦΩΤΟ

Θαυμάσιες εντυπώσεις αφήνει καθημερινά στο Πάνθεον από την προηγούμενη Πέμπτη η θεατρική παράσταση «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήΓΚΕΣ, που είναι εμπνευσμένη από τη θρυλική κινηματογραφική ταινία του Μπιλ Γουάιλντερ «Μερικοί το προτιμούν καυτό», όπου μεταφερόμαστε στο 1929, σε έναν κόσμο όπου οι παρεξηγήσεις, οι μεταμφιέσεις και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας ένα απολαυστικό θεατρικό παιχνίδι ταυτότητας, φύλου και ρόλων.

Όλα στο Πάνθεον ξετυλίγονται σε ένα κλίμα γιορτής, γέλιου και θεατρικής ζωντάνιας και από την αρχή της παράστασης ο γρήγορος ρυθμός, το ευρηματικό χιούμορ, η φρεσκάδα της ροής, οι διαρκείς μεταμορφώσεις και η ζωντανή μουσική δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια απολαυστική εμπειρία και προκαλούν το αβίαστο γέλιο του κοινού. Μια παράσταση με έντονη σκηνική ενέργεια, καλοκουρδισμένη και αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας κερδίζει αυτόματα το κοινό και στο τέλος αποσπά το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η σκηνοθεσία της Βικτωρίας Αγγελοπούλου (υπογράφει και τη διασκευή και τα κουστούμια), είναι η βασική συνθήκη για το εξαιρετικό αποτέλεσμα και σφραγίζει με απόλυτη επιτυχία τη μεταφορά της σπουδαίας κινηματογραφικής ταινίας σε μια υπέροχη θεατρική παράσταση γεμάτη ρυθμό, παλμό, τόλμη και γνήσιο κωμικό χαρακτήρα. Οι «πινελιές» του Κωνσταντίνου Μάγνη στο κείμενο μετατρέπει το εμβληματικό κινηματογραφικό υλικό σε ένα ζωντανό, παιχνιδιάρικο θεατρικό παιχνίδι.

Στην πρεμιέρα παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας Τάκης Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Αντωνόπουλος και Άννα Μαστοράκου, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων Απόστολος Αγγελής και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Παύλος Σκούρας, οι οποίοι συνεχάρησαν τους συντελεστές για το αποτέλεσμα και τη δυναμική της παραγωγής.

Σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου τελευταία βραδιά των παραστάσεων

στις 21.15 στο Πάνθεον

Εισιτήρια στο ticketservices. gr και στο ταμείο του Θεάτρου «Πάνθεον» ώρες 18.00-21.30.

Μια παράσταση που αποδεικνύει ότι το κλασικό χιούμορ δεν παλιώνει, απλώς ανανεώνεται.

Μια παράσταση λαμπερή, γρήγορη, αστεία και βαθιά θεατρική.

Μια παράσταση που αξίζει οπωσδήποτε να δείτε!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΣΚΕΥΗ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΜΙΛΛΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣH – PROM VIDEO: NOISE BOX ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΟΤΩΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΜΙΩΝ: ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΛΟΙ

ΤΖΟ-ΖΟΖΕΦΙΝ: ΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΑΚ-ΔΑΦΝΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΥΓΚΑΡ: ΡΕΤΗ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘΡΙΝ: ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

ΜΠΙΣΤΟΚ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΜΠΙΖΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΛΟΣ

ΜΑΙΡΗ-ΛΟ: ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΟΥΣΗ: ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΜΑΦΙΟΖΟΙ:

ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΒΙΣΗ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΑΛΕΞΙΑ

ΚΑΜΠΟΥΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ

ΑΛΑΝΙΑ:

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ- ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ:

ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΝΙΚΗ ΖΟΡΜΠΑ, ΝΑΝΣΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΜΑΝΤΩ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΛΗ, ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΒΒΑΝΗ

ΧΟΡΟΣ:

ΤΖΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΟΝΕΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙΣΚΟΠΑΚΗ

ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ:

ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΕΜΙΡΗ, ΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ

