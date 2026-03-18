Πάτρα: Τέλος η απεργία στα ταξί, δείτε τον λόγο

Το πρωί (05.00) της Πέμπτης (19/3) λήγει η απεργία των Ταξί στην Πάτρα γιατί τελικά η ψήφιση του επίμαχου νομοσχέδιο που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από εκπρόσωπους του κλάδου θα ψηφιστεί την επομένη εβδομάδα.

Ετσι, οι κυλιόμενες 24ωρες απεργίες που είχαν προγραμματιστεί αναστέλλονται και από αύριο τα ταξί θα κυκλοφορήσουν και πάλι στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση από το σωματείο των Ταξί «ο Άγιος Χριστόφορος», αναφέρει: «Συνάδελφοι, η Απεργία ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ εφόσον το Νομοσχέδιο δεν ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα.

Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας τις ημέρες ψήφισης του Νομοσχεδίου.

Θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη. Από αύριο το πρωί τις 05.00 λήγει η απεργία».

