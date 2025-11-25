Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος , συνελήφθησαν γαι ρευματοκλοπή τέσσερα άτομα.

Σε ελεγχο το απόγεμα της Δευτέρας 24/11/2025, τ που διενεργήθηκε από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι ρευματοδοτούσαν παράνομα παράπηγμα που διέμεναν, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

