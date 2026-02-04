Πάτρα: ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα στο Σάββατο 7/02
Στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα.
ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα, το Σάββατο, 7/02/ 2026, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην Πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα, με ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 Θεατρικές
Ερασιτεχνικές Ομάδες
Και στους τίτλους μόνο αν σταθείς:
-«Χάσαμε το σήμα»
-« Καρναβαλικό Αλαλούμ.»
-«Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»
-«Το προξενιό»
-«Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»
-«Οι αναποφάσιστοι»
«…ούτε στ΄ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»
-«Στέφεται…… Ποιος Στέφεται;»
-«Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»
το θεατρικό μενού έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Και ενδιάμεσα η μουσική με την Μπάντα τη Δημοτική και της Πολυφωνικής τη Φιλαρμονική να απογειώνουν τον ρυθμό να ξεσηκώνουν το κοινό
Στην παρουσίαση: Γεωργία Καλογεροπούλου και Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου
Συντονισμός Δράσης: Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, Πέρσα Βασιλικοπούλου
(οργάνωση: ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας 2026)
