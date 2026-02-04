Πάτρα: ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα στο Σάββατο 7/02

ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα, το Σάββατο, 7/02/ 2026, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην Πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα, με ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 Θεατρικές

Ερασιτεχνικές Ομάδες

Και στους τίτλους μόνο αν σταθείς:

-«Χάσαμε το σήμα»

-« Καρναβαλικό Αλαλούμ.»

-«Οι καλοί και οι κακοί καρναβαλιστές»

-«Το προξενιό»

-«Πάνω πόλη χαβαλέ, Κάτω πόλη κυριλέ»

-«Οι αναποφάσιστοι»

«…ούτε στ΄ άρμεγμα ούτε στο πότισμα!!»

-«Στέφεται…… Ποιος Στέφεται;»

-«Καρναβαλικό Π(ου)ΑΤΑΤΡΑΚ»

το θεατρικό μενού έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς.

Και ενδιάμεσα η μουσική με την Μπάντα τη Δημοτική και της Πολυφωνικής τη Φιλαρμονική να απογειώνουν τον ρυθμό να ξεσηκώνουν το κοινό

Στην παρουσίαση: Γεωργία Καλογεροπούλου και Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Συντονισμός Δράσης: Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, Πέρσα Βασιλικοπούλου

(οργάνωση: ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας 2026)

