Πάτρα: Θλίψη για 35χρονη που έφυγε σε νοσοκομείο της Αρτας, είχε γεννήσει πριν 15 μέρες

Θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα και την περιοχή της Περιβόλας η είδηση ότι σε Νοσοκομείο της Άρτας κατέληξε μία 35χρονη γυναίκα μητέρα δύο παιδιών, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα το πρωί του Σαββάτου, μετά από αιφνίδια αδιαθεσία και απώλεια αισθήσεων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε γεννήσει το δεύτερο παιδί της, πριν από δεκαπέντε ημέρες σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της στην Άρτα (όπου διέμενε τα τελευταία τρία χρόνια παντρεμένη με γιατρό) μαζί με το νεογνό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία–νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

