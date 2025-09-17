Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο της 45χρονη Αγγελικής Χρονοπούλου

Η κηδεία της 45χρονης Αγγελικής Χρονοπούλου θα τελεστεί την Πέμπτη 18/09/2025, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Επιταλίου.

17 Σεπ. 2025 10:31
Pelop News

Θλίψη σε Αχαΐα και Ηλεία σκόρπισε η είδηση του θανάτου της 45χρονης Αγγελικής Χρονοπούλου η όποια έφυγε πολύ νωρίς.

Η Αγγελική που καταγόταν από το Επιτάλιο Ηλείας, αλλά μεγάλωσε και πήγε σχολείο στην Πάτρα, ζούσε και εργαζόταν με αξιοπρέπεια και απλότητα, αφήνοντας παντού το αποτύπωμα της ευγένειας και του ζεστού χαμόγελού της.

Η ξαφνική απουσία της σκορπά ανείπωτο πόνο στους γονείς της Θανάση και Φρόσω, στον αδερφό της Διονύση και στη γιαγιά της Διαμάντω που αδυνατούν να πιστέψουν το σκληρό χτύπημα της μοίρας.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Επιταλίου.
