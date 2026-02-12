Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
Εφυγε από τη ζωή ο ποιητής Αλέξανδρος Δημόπουλος
Στις χρυσές Δέλτους της λογοτεχνίας πέρασε ο Αλέξανδρος Πλάτων Δέλτα, καθώς η είδηση του θανάτου του ποιητή, πεζογράφου και δοκιμιογράφου, βύθισε στη θλίψη την πολιτιστική κοινότητα της πόλης.
Ο λογοτέχνης, κατά κόσμον, Αλέξανδρος Δημόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, αθόρυβα, όπως ακριβώς έζησε, αφήνοντας πίσω του βαθύ ανθρώπινο και πνευματικό αποτύπωμα.
Υπήρξε μια ήρεμη, φωτεινή και ουσιαστική παρουσία. Ανθρωπος με χαμόγελο, γαλήνιο λόγο και σπάνια καλοσύνη, δεν επεδίωξε ποτέ τη δημοσιότητα, αλλά κέρδισε τον σεβασμό όσων τον γνώρισαν μέσα από τη στάση ζωής και το έργο του. Η απώλειά του βυθίζει στη θλίψη την οικογένειά του, τους φίλους του και όσους συμπορεύτηκαν μαζί του στον χώρο του πολιτισμού.
Γεννήθηκε στην Κομοτηνή από γονείς πελοποννησιακής καταγωγής, με ρίζες από τη Χώρα Γορτυνίας, καθώς ο πατέρας του ήταν δημόσιος υπάλληλος. Σε μικρή ηλικία η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Πάτρα, πόλη όπου μεγάλωσε, μορφώθηκε και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Για πολλά χρόνια διατηρούσε κατάστημα με έτοιμα ενδύματα στην οδό Κορίνθου, συνδυάζοντας την επαγγελματική του δραστηριότητα με τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική δημιουργία.
Το 1970, μην αντέχοντας το καθεστώς της δικτατορίας, έφυγε στο εξωτερικό. Εργάστηκε σε ποικίλες δουλειές, από βοηθός μηχανικού και εργαζόμενος σε ξενοδοχεία, έως μπάρμαν σε κρουαζιερόπλοια. Τα χρόνια εκείνα ταξίδεψε σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Αφρική και την Ασία έως την Αμερική και την Ωκεανία, εμπειρίες που σημάδεψαν βαθιά τη σκέψη και τη γραφή του.
Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει κατά τη Γενική Επιστράτευση και στη συνέχεια βρέθηκε στο Παρίσι για βιοποριστικούς λόγους, πριν επιστρέψει οριστικά στην Ελλάδα το 1979. Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο του ενδύματος, διεκδικώντας τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής και της δημιουργικότητας.
Στη λογοτεχνία εμφανίστηκε δυναμικά από τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Το 1995 κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Η σκοτεινή πλευρά του Φεγγαριού», υπογράφοντας με το λογοτεχνικό όνομα Αλέξανδρος Πλάτων Δέλτα. Ακολούθησαν περισσότερα από δεκαπέντε έργα ποίησης και πεζογραφίας, τα οποία χαρακτηρίζονται από κοινωνική ευαισθησία, πολιτικό στοχασμό, υπαρξιακή αγωνία και έντονη βιωματική γραφή.
Το έργο του τιμήθηκε με σημαντικά βραβεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ποιήματά του δημοσιεύθηκαν σε λογοτεχνικά περιοδικά και ανθολογίες. Υπήρξε ενεργό μέλος διεθνών λογοτεχνικών οργανισμών και συμμετείχε σε φεστιβάλ βιβλίου, μεταξύ των οποίων και το Edinburgh Festival. Παράλληλα, παρουσίασε και εικαστικό έργο, με δύο ατομικές εκθέσεις.
Σύμφωνα με την επιθυμία του, θα αποτεφρωθεί.
