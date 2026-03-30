Πάτρα: Θρήνος για την απώλεια της Μαριάννας Μολφέτα, σήμερα το τελευταίο αντίο

30 Μαρ. 2026 7:43
Pelop News

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 42 ετών άφησε η Μαριάννα Μολφέτα, βυθίζοντας στο πένθος την κοινωνία της Πάτρας και τον αθλητικό κόσμο της περιοχής. Η εκλιπούσα έδωσε το τελευταίο διάστημα μια γενναία αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στις 16:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, όπου συγγενείς και φίλοι θα της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Ήταν αδελφή του Γιάννη Μολφέτα, πρώην αρχηγού του Απόλλωνα Πατρών και νυν παίκτη του Εθνικού Λιβαδειάς, ενώ ήταν ανιψιά του αειμνήστου προέδρου του Απόλλωνα, Ανδρέα Μολφέτα, και εξαδέλφη του βετεράνου μπασκετμπολίστα Γιάννη Μολφέτα. Ήταν παντρεμένη με τον γνωστό κομμωτή της πόλης, Ανδρέα Ταξιάρχη.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων. Ο αδελφός της, Γιάννης, την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση, εξαίροντας την καλοσύνη και τη στήριξη που προσέφερε πάντα στην οικογένειά της. Αντίστοιχα, ο σύζυγός της, Ανδρέας Ταξιάρχης, εξέφρασε τη συντριβή του για την απώλεια της συντρόφου του, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που «ακτινοβολούσε» φως και γοητεία σε όσους τη γνώριζαν.

