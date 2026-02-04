Πάτρα: Τη Δευτέρα 9/02 η κοπή πίτας του Ανδρέα Τσώκου
Η κοπή της πίτας θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Royal, στην Πάτρα.
Ο πολιτευτής Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέας Τσώκος, σας προσκαλεί στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.
Η εκδήλωση που είχε αναβληθεί λόγω του εργατικού δυστυχήματος, στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9/02/2026 2026 και ώρα 19:00, στον Πολυχώρο Royal (Ακτή Δυμαίων 51, Πάτρα).
Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News