Πάτρα: Τη Δευτέρα 9/02 η κοπή πίτας του Ανδρέα Τσώκου

Ο πολιτευτής Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέας Τσώκος, σας προσκαλεί στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας.

Η εκδήλωση που είχε αναβληθεί λόγω του εργατικού δυστυχήματος, στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9/02/2026 2026 και ώρα 19:00, στον Πολυχώρο Royal (Ακτή Δυμαίων 51, Πάτρα).

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

