Πάτρα: Τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές που συμπτίπτουν με τις αργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
Αλλαγές στο πρόγραμμα της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης στην περιοχή του Αγίου Αλεξίου ανακοίνωσε ο Δήμος Πατρέων, λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι για την διευκόλυνση των δημοτών, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, η λαϊκή αγορά της Πέμπτης στη περιοχή του Αγίου Αλεξίου –Μακεδονίας –Πλατεία Αγίας Λαύρας θα γίνει τη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.
Επίσης την Πρωτοχρονιά, για τον ίδιο λόγο, η ίδια λαϊκή αγορά της Πέμπτης, αντί την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 (αργία Πρωτοχρονιάς ), θα γίνει την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025.
