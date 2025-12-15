Πάτρα: Την Κυριακή 21/12 η Χριστουγεννιάτικη γιορτή της ΕΣΗΕΠΗΝ

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των δημοσιογράφων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).

15 Δεκ. 2025 10:51
Στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΠΕΗΝΗ), στην Πάτρα, (Μαιζώνος 200), θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των δημοσιογράφων στην Πάτρα στις 11 το πρωί, την Κυριακή 21/12/2 2025.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα μοιραστούν δώρα στα παιδιά ενώ οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στην γιορτή είναι καλεσμένοι όλοι οι δημοσιογράφοι των Μέσων Ενημέρωσης της Πάτρας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη της Ένωσης.

