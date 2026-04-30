Πάτρα: Την Κυριακή το μνημόσυνο του επιχειρηματία Γιώργου Βέργου

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση, η οικογένεια και οι οικείοι αποχαιρέτησαν τον Βέργο Γεώργιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 68 ετών.

Ο Γεώργιος Βέργος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο της Πάτρας · ένας άνθρωπος χαρισματικός, διορατικός και δυναμικός, που με την εργατικότητα και το ήθος του κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του.

Δημιούργησε και ανέπτυξε με επιτυχία ένα ισχυρό επιχειρηματικό σχήμα στον χώρο του επίπλου, με εργοστάσιο στη Βιομηχανική Ζώνη Πατρών, δραστηριοποιούμενος στις εισαγωγές και εξαγωγές, ενώ παράλληλα διατηρούσε και το κατάστημα λιανικής επίπλων GV Collection.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα επεκτάθηκε και στο εξωτερικό, ενισχύοντας την παρουσία του στον χώρο της παραγωγής επίπλου.

Πέρα όμως από την επαγγελματική του πορεία, ξεχώριζε για τον χαρακτήρα του. Ήταν ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, με έντονη κοινωνική προσφορά, πάντα πρόθυμος να στηρίξει και να βοηθήσει. Η παρουσία του ήταν επιβλητική αλλά ταυτόχρονα ζεστή και ανθρώπινη, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό όχι μόνο στους συνεργάτες του αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Ξεκίνησε την πορεία του μαζί με τον αδερφό του, Μάκη Βέργο, με τον οποίο διατηρούσαν στενή σχέση και κοινό όραμα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με την παρουσία της οικογένειας, συγγενών, φίλων και συνεργατών, οι οποίοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, αποδίδοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στις ζωές όλων.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, στις 10:00 π.μ.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο του, τις αξίες που πρέσβευε και τους ανθρώπους που αγάπησε και τον αγάπησαν.

Τα παιδιά του, Βασίλης & Μιρένα, θα τον θυμούνται πάντα με σεβασμό, υπερηφάνεια και βαθιά αγάπη.

Αιωνία του η μνήμη.

