Πάτρα: Την Κυριακή το μνημόσυνο του επιχειρηματία Γιώργου Βέργου

30 Απρ. 2026 18:50
Pelop News

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση, η οικογένεια και οι οικείοι αποχαιρέτησαν τον Βέργο Γεώργιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 68 ετών.

Ο Γεώργιος Βέργος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον επιχειρηματικό κόσμο της Πάτρας · ένας άνθρωπος χαρισματικός, διορατικός και δυναμικός, που με την εργατικότητα και το ήθος του κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. 

Δημιούργησε και ανέπτυξε με επιτυχία ένα ισχυρό επιχειρηματικό σχήμα στον χώρο του επίπλου, με εργοστάσιο στη Βιομηχανική Ζώνη Πατρών, δραστηριοποιούμενος στις εισαγωγές και εξαγωγές, ενώ παράλληλα διατηρούσε και το κατάστημα λιανικής επίπλων GV Collection.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα επεκτάθηκε και στο εξωτερικό, ενισχύοντας την παρουσία του στον χώρο της παραγωγής επίπλου.

 Πέρα όμως από την επαγγελματική του πορεία, ξεχώριζε για τον χαρακτήρα του. Ήταν ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, με έντονη κοινωνική προσφορά, πάντα πρόθυμος να στηρίξει και να βοηθήσει. Η παρουσία του ήταν επιβλητική αλλά ταυτόχρονα ζεστή και ανθρώπινη, γεγονός που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό όχι μόνο στους συνεργάτες του αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία.

 Ξεκίνησε την πορεία του μαζί με τον αδερφό του, Μάκη Βέργο, με τον οποίο διατηρούσαν στενή σχέση και κοινό όραμα.

 Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με την παρουσία της οικογένειας, συγγενών, φίλων και συνεργατών, οι οποίοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, αποδίδοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στις ζωές όλων.

 Το μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, στις 10:00 π.μ.

 Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο του, τις αξίες που πρέσβευε και τους ανθρώπους που αγάπησε και τον αγάπησαν.

 Τα παιδιά του, Βασίλης & Μιρένα, θα τον θυμούνται πάντα με σεβασμό, υπερηφάνεια και βαθιά αγάπη.

 Αιωνία του η μνήμη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 «Κάνετε τις κότες»! Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές
20:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
20:00 Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια
19:45 Η Τότεναμ πέφτει, αλλά παρουσίασε νέα χορηγική συμφωνία με την «Πέππα το γουρουνάκι», έξαλλοι οι οπαδοί της
19:31 Axios: Σενάρια πολέμου ξανά στο τραπέζι του Τραμπ
19:21 Καιρός: Μας τα χαλάει την Πρωτομαγιά, που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες
19:11 Πάργα: Ανήλικοι μαθητές έβγαλαν σουγιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο και απείλησαν μαθήτρια!
19:00 Το επιτελικό κράτος ήταν μονόδρομος
18:50 Πάτρα: Την Κυριακή το μνημόσυνο του επιχειρηματία Γιώργου Βέργου
18:41 Εύβοια: Μεγάλα σμήνη από μωβ μέδουσες στη θάλασσα – Οι οδηγίες για τους λουόμενους
18:38 ΟΦΗ: Μετά τα πανηγύρια για το Κύπελλο, «καμπάνα» μίας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ
18:33 Καλιφόρνια: Καρχαρίας καταδίωξε σέρφερ για μεγάλη απόσταση – Η στιγμή που κόβει την ανάσα
18:30 H Coffee Island ανοίγει 25 νέα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό
18:26 ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος τον Μάιο
18:23 «Μου άφησε μία βαλίτσα και μου είπε να φύγω», αποκαλυπτικός ο οδηγός ταξί για τον 89χρονο
18:19 Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα 6% τον Απρίλιο παρά το τριήμερο πτωτικό σερί
18:17 Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σελλά Πατρών
18:13 Θάνατος 13χρονου: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει»
18:08 Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Μερτς: «Να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του»
18:05 «Είπα στους ιδιοκτήτες να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους» μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
