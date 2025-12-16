Πάτρα: Την Παρασκευή η Χριστουγεννιάτικη μουσική παράσταση «Ταξίδι στη Χώρα της Αλήθειας»

Την Παρασκευή 19/12/2025 και ώρα 20.30 μμ στο θέατρο Γραμμές Τέχνης (Μαιζώνος, 271), θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Μουσική παράσταση της Χορωδίας και Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Πάτρας Ηχοχρώματα με τον τίτλο «Ταξίδι στη Χώρα της Αλήθειας».

Η μουσική παράσταση αφορά σε ένα παραμύθι με την καλλιτεχνική σφραγίδα της Δήμητρας Πίτσου, μουσικοπαιδαγωγού και μαέστρου των χορωδιών «Ηχοχρώματα Kids» και «Ηχοχρώματα Femina». Πρόκειται για μία πρωτότυπη δημιουργία, αφού η συγγραφή του παραμυθιού και η μουσική των τραγουδιών που πλαισιώνουν την παράσταση είναι της καλλιτέχνιδας της πόλης μας, Δήμητρας Πίτσου.

Η ιδέα της υλοποίησης αγκαλιάστηκε από τα μέλη των χορωδιών «Ηχοχρώματα» που ανέλαβαν μαζί με την χορωδιακή πράξη υπό τη διεύθυνση της Δήμητρας Πίτσου, να ερμηνεύσουν παράλληλα μικρούς ή μεγαλύτερους θεατρικούς ρόλους κάτω από την καθοδήγηση της ηθοποιού και μέλους της γυναικείας χορωδίας «Ηχοχρώματα Femina», Δανάη Καλαχώρα.

Τις χορωδίες και τα σόλο τραγούδια θα συνοδεύσουν οι μουσικοί: Φλάουτο-Αλεξάνδρα Κοσμά, Κλαρινέτο-Γεράσιμος Παπαχριστόπουλος, Πιάνο-Ειρήνη Ρέντιτ.

Τα πρωτότυπα τραγούδια σε σύνθεση της Δήμητρας Πίτσου θα τραγουδήσουν σόλο οι: Δέσπποινα Κριμπά και η σπουδάστρια φωνητικής Ζέτα Βαλή.

Το ερώτημα που θέτει η πρωταγωνίστρια ένα μικρό κορίτσι, η Ελπίδα, «τι είναι Αλήθεια;» αποτελεί ένα από τα βαθύτερα και πιο σύνθετα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η Ελπίδα ανακαλύπτει στις περιπέτειές της πως η Αλήθεια, δεν διδάσκεται ούτε κατακτάται από εξωτερικούς παράγοντες ή επιρροές, ανασύρεται και ανακαλύπτεται εσωτερικά, μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπου υπάρχει το Φως των Χριστουγέννων και η Αλήθεια μαζί με την Αγάπη ταυτίζονται και συμπορεύονται.

Η μουσική παράσταση είναι sold out από την πρώτη κιόλας μέρα που ανακοινώθηκαν οι κρατήσεις θέσεων και τα «Ηχοχρώματα» από καρδιάς ευχαριστούν θερμά το Πατραϊκό κοινό που τίμησε με το ενδιαφέρον και τη στήριξη την προσπάθεια που καταβάλουν όλοι οι χορωδοί και οι μουσικοί στα «Ηχοχρώματα» Χορωδία και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Πάτρας για να συνεισφέρουν στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της πόλης μας.

