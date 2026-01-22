Πάτρα: Την Παρασκευή η κηδεία του Γεωπόνου Ανδρέα Τσάντζαλου
Ο εκλιπών, Ανδρέας Τσάντζαλος είχε υπηρετήσει στην Διεύθυνση Γεωργίας Αχαΐας.
Ο γεωπόνος, Ανδρεάς Τσάντζαλος, απεβίωσε την Τρίτη 20/01/2026 σε ηλικία 78 ετών, με την αναγγελία του θανάτου του να σκορπίζει θλίψη, στην Πάτρα, σε όλους όσοι τον γνώριζαν.
Ο εκλιπώνείχε υπηρετήσει στην Διεύθυνση Γεωργίας Αχαΐας. Ηταν πατέρας τριών αγοριών, εκ των οποίων δύο είναι γεωπόνοι με ιδιωτική δραστηριότητα, στην Πάτρα.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 23/01/2026, στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, στο Πλατάνι Πατρών.
